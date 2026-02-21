Kabul edilen 117 bin başvuru sahibi, 17 bin 225 konut için kura çekimine katılmaya hak kazandı. Kura çekilişi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 14.00'de, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Sonuçlar e-Devlet üzerinden duyurulacak

Kura işleminin tamamlanmasının ardından kesin hak sahibi listesi noter tasdikinden geçirilecek. Onay sürecinin bitmesiyle birlikte sonuçlar akşam saatlerinde e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek. Hak kazanan vatandaşlar, kura neticesine göre sözleşme süreci ve ödeme planına dair detaylı bilgilere de resmi kanallar aracılığıyla ulaşabilecek.

Bursa TOKİ konut dağılımı

• Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer): 7.550

• Büyükorhan: 100

• Gemlik: 3.000

• Harmancık: 100

• İnegöl: 4.000

• İznik: 250

• Keles: 100

• Mudanya: 300

• Mustafakemalpaşa: 750

• Orhaneli: 175

• Orhangazi: 400

• Yenişehir: 500