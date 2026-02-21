Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, iftar ve sahur vakitlerinde Tophane'de ses bombasını kontrollü şekilde patlatarak vatandaşlara zamanı duyuruyor. Top atışlarında kullanılan bez ve barut artıklarının çevreye zarar vermesi ve ses bombasının daha pratik olması, bu uygulamaya geçilmesinde etkili oldu.,

Yeni uygulamayla birlikte yıllardır kullanılan toplar ise işlevini yitirerek Tophane surlarında sergilenen tarihi objelere dönüştü. Günümüzde bu toplar, yerli ve yabancı turistlerin en çok fotoğraf çektiği unsurlar arasında yer alıyor.

Kaynak: İHA