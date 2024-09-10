Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında, yarın Atatürk Anıtı önünde saat 10.00’da gerçekleştirilecek kutlamalar sebebiyle trafik düzenlemesi yapıldı. Kutlamalar sırasında bazı yollar trafiğe kapatılacak, sürücüler için alternatif güzergahlar belirlendi. İşte detaylar;

"11 Eylül 2024 günü Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü Atatürk Anıtı önünde 10.00’ da kutlamaları yapılacağından;

Altıparmak Caddesi Varyant altı çıkış, Devlet Hastanesi önünden Çakırhamam istikameti - Temiz Caddesi - Çakırhamam Kavşağı – Fomara Kavşağı- Varyant Altı Zafer plaza Lambalar – Cemal Nadir Caddesine çıkış - Atatürk Caddesi’ ne çıkan bağlantı yolları saat: 10’00 dan itibaren tören öncesinde ve tören bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

11 Eylül 2024 günü Atatürk Anıtı önünde saat:10.30’ da yapılacak çelenk sunma ve tören esnasında; Atatürk Caddesine çıkan bağlantı yollarının kullanılmamasını, ayrıca 11 Eylül 2024 günü saat:10.00’dan itibaren T1 (İpekböceği) hattı etkinlik bitene kadar çalışmayacaktır.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Etkinlik süresince araç sürücülerinin Dikkaldırım- Zübeydehanım Doğumevi Kavşağı- Oulu Caddesi - İzmir yolu - Gençosman Kavşağı – Ankara Yolu- Gökdere istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bursa Emniyet Müdürlüğü