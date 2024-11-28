Kaza, Mudanya'ya bağlı Akköy Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki H.O. idaresindeki 16 DT 229 plakalı traktör, yağan yağmurun etkisiyle yaklaşık yüz metre yokuş aşağı kaydı. Traktör bir taşa çarpmasıyla takla atacağı sırada, H.O., son anda traktörün üstünden atlayarak hayatta kaldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan sürücü, Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. H.O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA