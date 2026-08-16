Olay, Kemalpaşa Mahallesi Hocaköy Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, yüksek ses sistemiyle seyir halinde olan aracı durdurdu.



Araçta yapılan kontrollerde mevzuata aykırı ses sistemi bulunduğu tespit edildi. Sürücüye, araçlarda kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını bulundurmak veya kullanmak maddesi kapsamında 21 bin TL cezai işlem uygulandı. Ekipler tarafından araç 30 gün süreyle trafikten men edildi.