Kaza, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Samanlı Otoban Bağlantısı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bariyerleri aşarak tarlaya uçtu.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta bulunan sürücü, kazadan burnu bile kanamadan kurtularak kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.