Bursa'da en son Eylül ayında 528 TL'den satılan tüp fiyatlarına 3 Ekim'den itibaren zam geldi. İşte yeni fiyatlar...

2023 yılının ilk günlerinde 338 TL'ye yükselen mutfak tüpünün fiyatı yeniden arttı.

Son olarak geçtiğimiz eylül ayında yapılan son artışla tüpün fiyatı 528 TL olarak güncellenmişti.

YİNE ZAM GELDİ

Fiyat artışının ardından mutfak tüpünün fiyatı 30 TL artışla 528 TL'den 558 TL'ye çıktı.

Öte yandan Maksi Karavan Tüpü (12) Eylül ayında 558 TL'den satılırken yeni fiyat artışıyla birlikte 588 TL'den satılıyor.

Mini tekne tüpü (2 kg) 142 TL'den 147 TL'ye, küçük gri tüp (2 kg) 102 TL'den 107 TL'ye, forklift tüpü (16 kg) 703 TL'den 743 TL'ye, forklift tüpü (24 kg)) 1057 TL'den 1117 TL'den 1117 TL'ye,

Ticari tüp (24 kg) 1.057 TL'den 1.117 TL'ye, sanayi tüpü (45 kg) 1.985 TL'den 2.097 TL'ye, propan tüpü (45 kg) 2.168 TL'den 2.290 TL'ye yükseldi.