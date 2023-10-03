Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur müsabakalarına ilişkin program açıklandı. İkinci turda müsabakalar 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupasında mücadele edecek olan Bursa temsilcilerimiz Bursaspor, İnegölspor ve Bursa Yıldırımspor’un maç programı belli oldu.

Açıklanan fikstüre göre; Bursaspor, 10 Ekim Salı günü saat 20.00’de Gölcükspor ile Sütaş Timsah Park’ta karşılaşacak. İnegölspor, Kars 36 Spor ile Doğubayazıt Spor maçının galibi ile 11 Ekim Çarşamba günü saat 14.00 İnegöl İlçe Stadında karşılaşacak. Bursa’nın 3. Lig temsilcisi Bursa Yıldırımspor ise, 11 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’de Menemen Futbol Kulübü ile Menemen İlçe Stadında karşılaşacak.

Diğer karşılaşmaların programı şu şekilde: