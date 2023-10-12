Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Arzu G, tutuksuz olarak mahkemeye katıldı.

Mahkeme heyeti, olay yerinde yapılan keşif tutanağının beklenmesi ve mütalaa hazırlanması amacıyla dosyanın Cumhuriyet savcısına gönderilmesi kararı alarak duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında, Orhaneli ilçesine bağlı Dündar Mahallesi'nde yaşayan çift, Ali G. ve eşi Arzu G., bir araçla bölgedeki bir uçurumun kenarına gitmişti. Aralarındaki bir anlaşmazlık sırasında uçurumdan düşen Ali G. olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Arzu G. ağır yaralı halde yol kenarında bulundu ve hemen hastaneye kaldırıldı.

Davanın iddianamesinde, Arzu G'nin eşine karşı kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.