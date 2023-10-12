Son günlerde lüks yaşantılarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat'ın mal varlığı ve para kaynağı incelemeye alındı. MASAK’ın raporunda, vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabilecekleri değerlendirmesinde bulundu.

Uzun süredir sosyal medyada yakından takip edilen ve her paylaşımı olay olan Polat, çalışanları ve eşiyle olan diyaloğu ile hafızalarda yer ediniyor. Yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Polat, ''Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum.'' dedi.

MASAK HAREKETE GEÇTİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), harekete geçerek kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddiaların odağındaki Polat Ailesi hakkında rapor hazırladı. En çok dikkat çeken iddia, Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetilmesi ve bu şirketlere yönelik suç gelirlerini aklamaları oldu. Yapılan incelemelere göre; Polat’la bağlantılı 16 şirket bulunuyor. Bu şirketlerin hesaplarına gelen para transferlerinin 500 milyon liradan fazlasının internet üzerinden gerçekleştiği belirlendi.

3 ŞİRKET NAYLON ÇIKTI

Mal alınan şirketlerin çoğunluğunun, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştuğu ortaya çıktı.

MASAK, bu tedarikçilerin aslında bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan 3 şirket olduğunu belirledi.

Raporda, Dilan Polat’ın ortak ve ilişkili olduğu 5 şirketi bu 3 tedarikçi şirketten 225 milyon 743 bin liralık mal alışında bulunduğu bilgisine yer verildi.

ŞAİBELİ İŞLEMLER 200 MİLYON LİRADAN FAZLA

Öte yandan sahte olduğuna dair şüphe barındıran işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğu da tespit edildi.

Elde edilen hasılatın nakit olarak çekildiği, Engin Polat’a ait şirkete nakit yatırıldığı ve lüks araç ile gayrimenkul alımı gerçekleştirildiği belirlendi.

MASAK, bu işlemlerin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan oluşturabileceği ve vergi matrahını azaltmak amacında oldukları değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Polat’ın varlıklarına tedbir uygulanması kararı da savcılığa bırakıldı.