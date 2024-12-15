Bursa'da 13 Aralık günü 6. Ağır Ceza Mahkemesinde öldürmeye teşebbüs davasında, duruşmaya tekerlekli sandalye ile gelen müşteki Tolga Ergün'ün emekli güvenlik görevlisi babası Kemal Ergün, davanın sanıkları Mert Akça ile babası Köksal Akça'yı silahla vurarak öldürdü. Saldırı anında Cezaevi Bölük Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ile silah arkadaşı Uğur Bulut da başlarına isabet eden mermi ile ağır yaralandı. Hastanede tedavi altında olan Nurettin Yaşar doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.



Bursa İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle, şehidin naaşı memleketi Adana'ya uğurlandı. Tören sırasında, şehidin silah arkadaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin eşi Asiye Yaşar, annesi Medine Yaşar, babası İbrahim Yaşar ve diğer yakınları, sağlık görevlilerinin desteğiyle törende yer aldı. Şehidin 8 aylık kızı Nare Lina ise her şeyden habersiz şekilde etrafını inceledi. Annesinin kucağında, babasının Türk bayrağına sarılı tabutunu ve silah arkadaşlarını izleyen Nare Lina, edilen dualar eşliğinde annesinin kucağında uykuya daldı.

Askeri törenin ardından Yenişehir Havalimanı'ndan şehidin naaşı memleketi Adana'ya götürülürken, cenazesi Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Çandık Mezarlığına defnedilecek.