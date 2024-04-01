Sağlık Bakanlığı’nın yeni 5 yıllık yol haritasında hastanelerde, normal doğuma yönelik bilinçlendirme ve özendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması da yer alıyor.

Mudanya Devlet Hastanesi’nde normal doğumun önemine dikkat çeken çalışmalara ağırlık veriliyor. Geçtiğimiz günlerde Hastanenin Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Begüm Uzsezer Güler, kadın doğum servis sorumlu hemşiresi ve ebesi normal doğum gerçekleştiren hastayı servisinde ziyaret etti.

Kadın Doğum Doktoru Op. Dr. Begüm Uzsezer Güler, ziyaret sonrasında normal doğumun öneminin altını çizerek, hastanın ve bebeğinin durumunun iyi olduğunu, en sağlıklı doğum yönteminin normal doğum olduğu yineledi.