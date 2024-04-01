31 Mart yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilenler arasında Belediye Başkanlığına aday olan isimlerin oy kullandıkları sandıklarda kendilerine kaç oy çıktığı. İşte başkan adaylarının sandıkları ve aldıkları oylar…

Pazar günü yapılan yerel seçimde AK Parti Belediye Başkan Adayı Alper Taban İstaş Kentaş Ortaokulu’nda 1257 nolu sandıkta, CHP Belediye Başkan adayı Ali Doğan Sinanbey İlkokulu’nda 1242 nolu sandıkta, İyi Parti Belediye Başkan adayı Sevda Özcan Vehbi Koç İlkokulu’nda 1083 nolu sandıkta, Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Hasan Eroğlu Kocatepe Ortaokulu’nda 2297 nolu sandıkta, Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayı Mehmet Kaygusuz Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu’nda 1158 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Alper Taban’ın kullandığı 1257 nolu sandıkta AK Parti’ye 130, İyi Parti 5, Memleket Partisi 1, Yeniden Refah Partisi 37, Zafer Partisi 4, CHP 22, Saadet Partisi 57.

Ali Doğan’ın kullandığı 1242 nolu sandıkta AK Parti’ye 110, İyi Parti 6, Memleket Partisi 1, Yeniden Refah Partisi 25, Zafer Partisi 5, CHP 39, Saadet Partisi 61.

Sevda Özcan’ın kullandığı 1083 nolu sandıkta AK Parti’ye 109, İyi Parti 6, Memleket Partisi 0, Yeniden Refah Partisi 47, Zafer Partisi 5, CHP 30, Saadet Partisi 54.

Hasan Eroğlu’nun kullandığı 2297 nolu sandıkta AK Parti’ye 82, İyi Parti 5, Memleket Partisi 0, Yeniden Refah Partisi 26, Zafer Partisi 5, CHP 44, Saadet Partisi 60.

Mehmet Kaygusuz’un kullandığı 1158 nolu sandıkta AK Parti’ye 97, İyi Parti 8, Memleket Partisi 1, Yeniden Refah Partisi 40, Zafer Partisi 5, CHP 26, Saadet Partisi 50.

Muhabir: MURAT AVCI