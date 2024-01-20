Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şafak Ç. idaresindeki 16 YC 107 plakalı beton mikserli kamyon, Samanlı Köprü üzerinde seyir halindeyken, önünde oluşan trafiği son anda fark etti. Frene basan kamyon sürücüsü yağışlı havanın etkisiyle duramayarak önündeki araçlara çarptı. 8 aracı önüne alarak sürükleyen kamyon yaklaşık 15 metre ilerledikten sonra durabildi. Kazanın etkisiyle 16 AAR 680 plaka araç sürücüsü Süleyman Y. ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif yaralanırken, polis 8 aracın karıştığı kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA