Bursa'nın Kestel ilçesinde, ormanlık alanda başlayan yangın, hem havadan hem de karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının havadan söndürülme anları da kaydedildi.

Bursa Çimento tesislerine yakın ormanlık alanda dün saat 17.00 civarında çıkan yangın, hızla büyüyerek ormanın farklı bölgelerine sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine 2 helikopter, 4 arazöz, 4 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına karşı koymak için seferber oldu. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da bölgedeki çalışmaları yakından takip etti. Ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatmak üzere çevre güvenliğini sağlayan polis ekipleri de görevlerine devam etti.