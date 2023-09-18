Bursa'da, park halindeki araçların yanından geçen iki genç, ellerinde bulunan çakmakla çuvalları ateşe verdi. Hızla yayılan alevler, üç aracı tamamen küle döndürdü. Bu pahalı oyun anı, anbean bir kamera tarafından kaydedildi.

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında ilerleyen iki arkadaş, ellerindeki çakmakla rastladıkları çuvalları yakarak hızla ortadan kayboldu. Ancak, alevler hızla yükselerek etrafa yayıldı ve park halindeki bir cip ile iki otomobili kül etti. Alevlerin içinde kalan araçları gören çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Aynı zamanda polis ekipleri, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışmalara başladı.