Hazırlanan düzenlemenin yasalaşması durumunda, yaşadıkları ülkede zorunlu askerlik görevini yapan çifte vatandaşlar, Türkiye’de yeniden askerlik yapmak zorunda kalmayacak.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının uzun süredir gündeme getirdiği askerlik yükümlülüğüyle ilgili yeni bir adım atılması planlanıyor. Düzenleme ile çifte vatandaş olup bulunduğu ülkede zorunlu askerlik hizmetini tamamlayanların, aynı yükümlülüğü Türkiye’de tekrar yerine getirmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Mevcut uygulamada, bazı ülkelerle yapılan ikili anlaşmalar kapsamında yurt dışında yapılan askerlik hizmeti Türkiye tarafından tanınabiliyor. Yeni düzenlemeyle bu kapsamın genişletilmesi ve çifte vatandaşların askerlik sürecine ilişkin yaşadığı belirsizliklerin giderilmesi hedefleniyor.

Hazırlanan pakette gurbetçilere yönelik emeklilik alanında da önemli bir değişiklik yer alıyor. Yurt dışı borçlanmasıyla emekli olan vatandaşların Türkiye’de çalışmaları halinde emekli aylıklarının kesilmemesi planlanıyor. Böylece yurt dışı borçlanmasıyla emekli olan vatandaşların, Türkiye’deki diğer emeklilerle aynı haklardan yararlanmasının önü açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamalarda, yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümü için adımlar atılacağını ve askerlik hizmetinin karşılıklı tanınmasına yönelik çalışma yürütüleceğini belirtmişti. Düzenlemenin yıl sonuna kadar TBMM gündemine taşınması bekleniyor.