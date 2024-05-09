Edinilen bilgiye göre, dün gece Uludağ yolunda araçların önüne çıkan yaralı bir ayı olduğu ihbarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşmesinden sonra harekete geçen Uludağ Yiğitali Jandarma Karakoluna bağlı Asayiş timleri, yaptıkları incelemede yaralı bir ayının olduğunu ve ayının ormanlık alana doğru sürünerek ilerlediğini belirledi. Bunun üzerine Jandarma Çevre Koruma Timi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine haber verildi. DKMP Bursa Şube Müdürlüğü ve jandarma timlerinden oluşan aralarında 3 veteriner hekimin de bulunduğu 20 kişilik kurtarma ekibi gece boyu ayıya ulaşmaya çalıştı.



Sabah saatlerinde ayının izini sürmeyi devam ettiren ekipler yaralı ayıya Yiğitali Mahallesinin yaklaşık 2 kilometre üzerinde ormanlık alandaki dere yatağında ulaştı. Yaralı ayı, ekipleri fark edince arka ayaklarını kullanamamasına rağmen sürünerek dere yatağından aşağıya doğru kaçmaya başladı. Jandarma ve DKMP ekipleri bunun üzerine sahaya dağılıp yaralı ayının önünü keserek daha fazla kaçmasınaı engelledi. Ekipler tarafından kıstırılan 2 yaşındaki genç ayı, veteriner hekimler tarafından uyuşturucu iğne atılarak bayıltıldı. Ekipler, ayının bulunduğu bölgeye inerek pençelerini ve ağız kısmını sargı beziyle sarıp ayının saldırma ihtimaline karşı tedbir aldı. Urgan yardımıyla dere yatağından Jandarma ve DKMP ekipleri tarafından yukarıya taşınan 100 kilo olan ayı, DKMP ekiplerinin getirdiği kafese konularak araçla Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürüldü. Yaralı ayının buradaki tedavisinin ardından Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüleceği, tedavi sürecine burada devam edileceği öğrenildi.