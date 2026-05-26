Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz zammında. 4 aylık enflasyon rakamları belli olmuştu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi 4 aylık enflasyon farkında göre yüzde 14.64'lük zammı şimdiden hak etti. 4 aylık enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklisinin şimdiden hak ettiği zam oranı 10,51 oldu. Şimdi ise gözler sırasıyla açıklanacak Mayıs ayı ve Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Böylece emekli ve memurun temmuz ayında alacağı zam farkı netlik kazanacak.

EMEKLİ VE MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

CNN Türk'te yer alan haberde konuşan Ekonomist Muhammet Bayram "4 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Ama tabii bütün memurların ve emeklilerin aldığı bir zam farkı vardı sene başında. Yani ilk 4 ayda aslında bu neredeyse eridi diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Yeni enflasyon tahminleri ile birlikte maaş hesapları da değişti. Kalan iki aylık enflasyonun her bir ayda yüzde 2 gelmesi ihtimalini hesaplayan Bayram "Enflasyon farkı yüzde 18 ila 19 civarına geliyor. Şimdi bu 2026 yılında ilk yarısında alınacak enflasyon ve maaş farkı. Bu SSK, Bağ-Kur için" dedi.

Piyasa tahminlerine göre memur ve memur emeklilerine yapılacak yeni artışın yüzde 14,31 seviyesine kadar çıkabileceğinin belirtildiği aktarıldı.

'SEYYANEN ZAM' VURGUSU

Halen 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı ile ilgili de konuşan Bayram "Ortalama emekli maaşı 23 bin - 24 bin TL civarında. Ortalama emekli maaşı alan diğer emeklilerimiz de diyor ki bu en düşük emekli maaşı nasıl 20 bin TL'ye tamamlandıysa bize de bir seyyanen zam verilsin" şeklinde konuştu.

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerindeki yükselişin maaş senaryolarını da yeniden şekillendirdiği vurgulandı. Özellikle en düşük emekli aylığı ile ilgili yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı da merak konusu.

Bayram "Enflasyona karşı kararlı bir mücadele yapılıyor. Dolar kurunda herhangi bir oynama yok. Borsada herhangi bir düzensiz bir hareket yok. Burada emekliler enflasyonun artık son bulmasını ve yapılan zamların cebinde kalmasını istiyor" dedi.