Bayramların insanlar arasında kardeşlik duygularının canlanmasına, birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olan özel günler olduğunu belirten Kaymakam Arslan, manevi duyguların en üst seviyeye çıktığı bu günlerde ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Eren Arslan şu ifadeleri kullandı:

Bayramlar insanlar arasında kardeşliğin canlanmasına, birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olan günlerdir.

Manevi duyguların zirveye çıktığı bu günlerde fakiri, kimsesizi, yetimi, öksüzü, yaşlıyı her zaman bağrına basmış bir toplumun fertleri olarak, yardımsever halkımızın, kimsesiz, yardıma muhtaç çocuklar ile ilgiye muhtaç yaşlılarımızdan maddi ve manevi desteklerini esirgemeyeceğine inanıyorum.

Paylaşma ve yardımlaşma ruhunun ortaya konulduğu Kurban Bayramı’nı en iyi şekilde değerlendirerek, bu günlerin bize getirdiği huzur ortamının değerini iyi bilerek, kötülüklerden uzaklaşarak, iyiliği ve doğruluğu bir yaşam ilkesi olarak benimseyerek yaşamalıyız.

Bayramın inanç ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin acılarının sona ermesine vesile olmasını; kardeşlerimizin de huzur ve güven içerisinde bayram kutlayabilmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Başta vatanımızı savunurken canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizin kıymetli aileleri ve Kahraman Gazilerimiz olmak üzere, ilçemizde görev yapan tüm mesai arkadaşlarımın, siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarımızın, mahalle muhtarlarımızın, bayram tatillerini ilçemizde geçirmekte olan misafirlerimizin ve tüm İnegöllü hemşerilerimin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.