Bursa'da, 112 Acil Sağlık çalışanları, sıradışı bir olaya müdahale deneyimi yaşadı. Çitleri aşarken ayağı yaralanan bir tavuk, sahibi tarafından sağlık çalışanlarına getirilerek tedavi edildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ulus 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda kaydedilen komik görüntülerle herkesi güldürdü. Görevde olan sağlık çalışanları, rutin olarak acil sağlık hizmeti sunmak için çağrılara yanıt veriyorlardı. Ancak bu sefer, acil yardım isteği, kapılarının çalınmasıyla geldi. Kapıyı açtıklarında karşılarındaki manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Komşularından Uğurcan Felamur'un kucağında kanayan ayağına pansuman gereken bir tavuk vardı.

Tavuk, tellere takılarak yaralanan ayağına ambulansta hızlıca müdahale edildi. Sağlık çalışanları, ayağına tentürdiyot sürdükten sonra tavuğu sargı bezi ile sararak tedavi ettiler. Ardından, iyileşen tavuk, sahibine teslim edildi.

Tavuklarının çitleri aşarken yaralandığını belirten Mustafa İbrahim Felamur, "Tavuğumuz yaralandığında, hemen yanı başımızdaki 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonuna götürdük. Sağ olsunlar, hızlıca müdahale ettiler ve pansuman yaptılar. Şimdi tavuğumuzun durumu iyi" dedi.