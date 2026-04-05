Bu çerçevede, Türkiye’nin yatırımcılar açısından daha cazip ve güçlü bir merkez haline gelmesi amacıyla yeni adımlar atılmaya başlandı.

Kurumlar vergisinde indirim gündemde

Doğrudan yabancı yatırımları artırmayı hedefleyen Türkiye, özellikle üretim ve ihracat yapan firmalara yönelik kurumlar vergisi oranlarında düşüş için çalışma yürütüyor. Bu kapsamda, vergi oranlarının tek haneli seviyelere çekilmesi ihtimali de değerlendiriliyor.

Ayrıca, Türkiye’de yerleşik yabancıların veraset ve intikal vergisinden muaf tutulması da planlanan düzenlemeler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra, yabancı bireylerin Türkiye’ye yönelmesini teşvik edecek ve bazı ülkelerde örnekleri bulunan özel bir vergilendirme sisteminin hayata geçirilmesi de gündemde. Bu adımlarla, yüksek gelir grubuna sahip yatırımcıların Türkiye’ye çekilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, yurt dışından sermaye girişini kolaylaştırmaya yönelik mevcut düzenlemelerin de yeniden ele alınarak iyileştirilmesi ve böylece Türkiye’nin yatırım ortamının daha rekabetçi hale getirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'yi tercih edecek nitelikli yatırımcılara sağlanacak avantajlara yönelik çalışmalar geniş kapsamlı olarak yürütülüyor.

İlgili bakanlıkların da bu yatırımcıların Türkiye'ye gelmesini kolaylaştırmak amacıyla oturma izni, çalışma izni ve dijital vize konularında çalışmalar yürütmesi bekleniyor. Bununla yatırımcıların Türkiye'ye gelişini hızlandırmak ve kalıcılığını artırmak amaçlanıyor.

Türkiye'nin, bu hamlelerde küresel yatırım yarışında önemli sıçrama yapması hedefleniyor. Söz konusu pakete bu hafta içinde son şeklinin verilmesi bekleniyor.