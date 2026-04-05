

İstanbul Beyoğlu stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında top kontrolü İnegöl ekibi Kafkasspor olsa da gelişen ataklar gole çevrilmeyince ilk 45 dakika golsüz sona erdi.

Teknik Direktör Hasan Uğur Kardal 2. Yarıya oyuncu değişiklikleri yaparak başladı.

Maça tamamen hükmeden İnegölspor aradığı golü 72. dakikada buldu.

Sağ kanatta gelişen atakta Emre Kara'nın ortasında topla buluşan Yusuf Kaplan topu ağlara gönderdi. 0-1

Karşılaşmanın 89. dakikasında Muharrem Öner, 2. sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.

Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç İnegöl Kafkasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla liderliğini sürdüren Kafkasspor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ