Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, Cumhuriyet Mahallesi 14 Eylül Bulvarı'nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 77 yaşındaki Y.A.'ya, caddeyi geçmek istediği sırada A.Z. yönetimindeki motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adama çevredeki vatandaşlar hemen yardım etti.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Ağır yaralı olan Y.A., önce Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından beyin kanaması teşhisiyle Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü A.Z., polis tarafından gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınıp serbest bırakıldı.