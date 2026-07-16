

İnegöl’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle anlamlı bir buluşma gerçekleşti. İnegöl 39. Uluslararası Kültür Sanat Merkezi Alanı'nda düzenlenen ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği anma etkinliği, hafızalarda yer edecek karelere sahne oldu.



Maneviyat Dolu Bir Gece

Anma programı kapsamında, Hacı Yusuf Şahin Camii İmam Hatibi Sedat Kaya tarafından şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Sedat Kaya, yaptığı sohbette 15 Temmuz ruhunun önemine ve birlik olmanın manevi değerine vurgu yaptı. Katılımcılar, okunan dualara hep bir ağızdan "amin" diyerek şehitlerimize olan minnetlerini gösterdiler.

"3 Komşu Çadır"da Dayanışma

İnegöl Bayburt Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Federasyonu ve Yardımlaşma Derneği ile İnegöl Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen "3 Komşu Çadır Ortası" etkinliği, dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi.



Aşure Dağıtımı ile Birlik Mesajı

Saat 20.00 itibarıyla başlayan programın devamında, geleneğin bir parçası olarak hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi. Kültürel zenginliklerin manevi bir atmosferle bir araya geldiği bu özel gecede, katılımcılar 15 Temmuz ruhunu hep birlikte yaşamanın huzurunu paylaştı.

İnegöl'ün kültürel mozaiğini yansıtan derneklerin bu anlamlı organizasyonu, 15 Temmuz'un yıl dönümünde toplumdaki dayanışma ve kardeşlik duygularını bir kez daha pekiştirmiş oldu.