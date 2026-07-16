Genç kadın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aylin G. (22) yönetimindeki 16 BNB 395 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlandı.



Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Şarampolde mahsur kalan genç sürücü, ekiplerin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.