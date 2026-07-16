Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle YTM’ye ait varlıkların korunmasına yönelik hükümler güçlendirilirken, zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların iade sürecine ilişkin yeni kurallar getirildi.

Yeni düzenleme kapsamında Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin mal varlığı kuruluş amacı dışında kullanılamayacak. YTM’ye ait varlıklar herhangi bir borç için teminat gösterilemeyecek, rehnedilemeyecek ve kamu alacakları dahil olmak üzere hacze konu edilemeyecek.

Merkezin mal varlığı iflas masasına da dahil edilemeyecek. Ayrıca YTM varlıkları hakkında ihtiyati tedbir kararı uygulanmasının da önüne geçilecek.

Emanet işlemlerini Takasbank yürütecek

YTM’ye emanet olarak aktarılan nakit, sermaye piyasası araçları ve diğer alacaklara yönelik idari ve adli talepler Takasbank tarafından sonuçlandırılacak. Takasbank, gerçekleştirdiği işlemler hakkında her ay Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne bilgi sunacak.

Yatırım kuruluşlarının zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklara ilişkin hazırladıkları listeleri her yıl şubat ayı sonuna kadar YTM ile Takasbank’a iletmesi gerekecek.

Faaliyetleri sürekli olarak durdurulan ancak müşteri hesapları başka bir kuruluşa devredilmeyen yatırım kuruluşlarında zamanaşımı süresinin başlangıcı da yeniden belirlendi. Buna göre faaliyet durdurma veya tasfiye kararlarından tarihi daha eski olan karar dikkate alınacak.

İade başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak

Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların geri alınmasına yönelik başvuruların e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılması temel yöntem olacak.

Dijital ortamda gerçekleştirilemeyen başvuruların hangi yöntemle yapılacağı ise SPK bülteni ile YTM’nin resmî internet sitesinden duyurulacak.

Başvuru usullerine ilişkin yeni kurallar yürürlüğe girene kadar mevcut uygulamaların devam edeceği de yönetmelikte yer aldı.

Düzenleme yatırımcının kişisel varlıklarını hedef almıyor

Yatırımcı Tazmin Merkezi; aracı kurum veya banka gibi yatırım kuruluşlarının müşterilerine ait nakitleri ödeyememesi ya da sermaye piyasası araçlarını teslim edememesi halinde yatırımcı zararlarını belirlenen sınırlar içerisinde karşılayan kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.

Yeni düzenleme, yatırımcıların doğrudan sahip olduğu hisse senedi, fon, bono veya tahvil gibi varlıklara yönelik bir değişiklik içermiyor. Düzenleme, yatırım kuruluşlarının mali sıkıntıya düşmesi veya iflas etmesi halinde YTM’ye ait varlıkların korunmasını amaçlıyor.

Buna göre bir aracı kurumun iflas etmesi durumunda kurumun alacaklıları, Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin mal varlığı üzerine haciz veya tedbir koyduramayacak. Böylece bireysel yatırımcıların haklarının, yatırım kuruluşunun borçlarından etkilenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.