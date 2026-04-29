Edinilen bilgiye göre, Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde seyir halinde olan 16 BTD 66 hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Feriha Kapitan’a (75) çarptı.

Yere savrulan kadın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Kapitan, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

