Büyükçekmece'de denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, 2 sanığın, ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde 7 Haziran 2024 tarihinde denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılmış ve ağırlık bağlanmış şekilde bir kadın cesedi bulunmuştu. Hayatını kaybeden kadının 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu tespit edilerek 3 sanık hakkında iddianame düzenlenmişti. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık Fırat Baykara ile Sedef Güler'in müşteki annesi Gülizar Sezer ile tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Yavuz Güngör ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Araçtan alınan parmak izlerinin sanıklar Fırat Baykara ile Yavuz Güngör'e ait olduğu belirtildi

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 7 Haziran 2024 tarihinde Büyükçekmece'de köprü altında bir bayan cesedi bulunduğu, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, olay yerine inceleme yapılmak üzere gidildiği, olay yerindeki incelemelerde, kadın şahsın halıya sarıldığı, halının dört yerinden çuval ve perde parçaları ile ellerinin koli bandı, ayaklarının ise zincir ve dambıl ile bağlandığı aktarıldı. Mütalaada, olay yerinde bulunan bir araçtan alınan parmak izlerinin sanıklar Fırat Baykara ile Yavuz Güngör'e ait olduğu, ayrıca sanık Güngör'e Adli Tıp Kurumu'nda yapılan test sonucunda, Güngör'ün kanında, kokain tespit edildiği vurgulandı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Mütalaada, sanıklar Fırat Baykara ile Yavuz Güngör hakkında, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Öte yandan savcılık, firari konumdaki sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık'ın yakalama kararının ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını da istedi. Tarafların avukatları, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek ve beyanda bulunmak için mahkemeden süre talep etti.

Taraflara süre verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, açıklanan mütalaaya karşı beyandan bulunmaları için taraflara süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi. Mahkemenin gelecek celse kararını açıklaması bekleniyor.

'Sonuna kadar çocuğumun hakkını arıyorum'

Duruşma sonrası açıklama yapan acılı anne Gülizar Sezer, 'Bizim çocuklarımızı katledip de, bunun savunmasını benim karşıma geçip de, pişkin pişkin yapamazsın, bu hakkı ben kimseye vermiyorum. Benim çocuğum, ne uyuşturucu bağımlısıydı ne de hayat kadınıydı. Bu şekilde hem benim çocuğumun canını alacaksınız, hem de bu şekilde yargılama yürüteceksiniz. Ben bunları kabul etmiyorum. Sedef'imin de hayatı araştırılsın, onların da hayatı araştırılsın. Benim çocuğumun bir tane sabıkası yokken, bir kere karakol kapısı açmamışken, onların onlarca suç dosyası var, suç kaydı var. Bunlar göz önünde bulundurulsun. Yargıya, adalete ben güvenimi kaybettim. O kaybettikleri güveni ben geri istiyorum ve sonuna kadar çocuğumun hakkını arıyorum. O delikten çıkmalarını kabul etmiyorum, adalet yerini bulsun' şeklinde konuştu.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan İddianamede Fırat Baykara ve Yavuz Güngör'ün 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Yiğit Hüseyin Ayvalık'ın ise Yavuz Güngör'ün yurt dışına kaçmasına yardım etmesi gerekçesiyle 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi.