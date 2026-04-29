Panoramik manzarası ve doğayla iç içe atmosferiyle dikkat çeken projede, vatandaşların kaliteli vakit geçirebileceği alanların inşası devam ediyor. Şehir stresinden uzaklaşmak isteyenler için bir kaçış noktası olarak tasarlanan seyir terası, modern sosyal donatı alanlarıyla hizmet verecek.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, ilçenin coğrafi avantajlarını halkın kullanımına sunmayı hedeflediklerini belirtti. Ömeroğlu, Tavşancıl Seyir Terası'nın sadece bir manzara izleme noktası olmayacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

'Hemşehrilerimizin huzurla vakit geçirebileceği alanları artırmak en büyük hedeflerimizden biri. Tavşancıl Seyir Terası, sadece bir seyir noktası değil; aynı zamanda sosyal hayatın kalbinin atacağı, ailelerimizin bir araya geleceği özel bir yaşam alanı olacak. İlçemizin coğrafi yapısını avantaja dönüştürerek, bu güzellikleri halkımızla buluşturuyoruz. Yaz sezonuyla birlikte burası, Dilovası'nın en önemli buluşma noktalarından biri haline gelecek.'