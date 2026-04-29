Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yürütülen fiber optik altyapı çalışmaları sırasında, iş makinesinin ana su borusuna zarar vermesi sonucu caddeyi su bastı. Hasar gören hattan tazyikle yükselen su, kısa sürede yola ve kaldırıma taşarak çevredeki ulaşımı olumsuz etkiledi.

Edinilen bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'nde fiber kablo döşemek için kazı yapan ekiplerin çalışması sırasında, iş makinesi ana su hattına zarar verdi. Borunun patlamasıyla metrelerce yükseğe fışkıran tazyikli su, kısa sürede cadde ve kaldırıma aktı. Kazı alanında çamur birikintileri oluşurken, kırılan asfalt ve taş parçaları çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ve İSU ekipleri, suyun kesilmesi ve hattın onarılması için müdahalede bulundu. Çalışma alanında güvenlik dubalarıyla önlem alınırken, caddedeki araç trafiği kontrollü olarak devam etti.

Ekiplerin patlayan hattaki onarım çalışmaları sürüyor.