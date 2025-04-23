AFAD tarafından depremin büyüklüğü 6.2 olarak belirtildi. Merkez üssü ise İstanbul Silivri olarak açıklandı.

Hisssedilen deprem sonrası Bursa'daki belediye başkanlarından peş peşe açıklamalar geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi’nde gerçekleşen, Bursa, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AKOM öncülüğünde ilgili tüm dairelerimiz gelişmeleri yakından takip etmektedir, kötü bir haber almamayı temenni ediyorum. Herhangi bir olumsuzluk halinde, 112 ve Halk Masası ALO 153 iletişim hattımız ile temasa geçmenizi önemle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada "Marmara Denizi’nde meydana gelen ve Bursa’da da hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Can ve mal kaybının yaşanmamış olmasını temenni ediyorum."

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmara Denizi’nde meydana gelen ve Bursa’da da hissedilen, AFAD verilerine göre 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Can ve mal kaybı yaşanmamış olması en büyük temennim." ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, bölgemizde de hissedildi. Şükürler olsun ki herhangi bir can veya mal kaybına yol açmamıştır. İlgili birimlerimiz durumu yakından takip etmektedir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklamalarında bulundu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da yaptığı açıklamada " Hepimize çok geçmiş olsun. Çok şükür İnegölümüzde elimize ulaşan olumsuz bir durum yok. Dikkatli olmakta fayda var. Önlemimizi hep birlikte alalım." ifadelerini kullandı.