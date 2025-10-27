Soruşturmanın merkezinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/B maddesi yer alıyor. Bu maddeye göre, "Sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından gerçekleştirilebilen işler veya özellikleri nedeniyle tek kaynaktan temini zorunlu olan mal veya hizmet alımları doğrudan temin yoluyla yapılabilir" hükmü bulunuyor. Ancak festival kapsamında yapılan bazı harcamaların bu maddeye uygunluğu tartışma konusu oldu. Özellikle, ses sistemleri için 800 bin TL, sahne sistemleri için 800 bin TL, karavan temini için 250 bin TL tutarında ödeme yapıldığı, bu hizmetlerin ise eserle doğrudan ilişkili olmamasına rağmen 22/B kapsamında değerlendirildiği öne sürüldü. Bu kalemlerle birlikte KDV dahil yaklaşık 2 milyon 200 bin TL'lik bir gider oluştuğu belirtildi. Sanatçılarla yapılan anlaşmalarla birlikte festival için Gemlik Belediyesi kasasından çıkan toplam tutarın 7 milyon 920 bin TL'ye ulaştığı ifade edildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında, doğrudan teminle yapılan alımların usule uygunluğu araştırılırken, ilgili birimlerde görevli kişilerin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA