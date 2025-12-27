CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki köy yollarında kar nedeniyle ulaşımda sorunlar meydana geldiğini, Büyükşehir ekiplerinin yolları açmak için yoğun çaba harcadığını belirtti.
Vatandaşlara da uyarıda bulunan Şahin, “Zorunlu olmadıkça yollara çıkmayalım, zincirsiz araçlarla trafiğe çıkmayalım” dedi.
Açıklamasında emekçilere teşekkür eden Şahin, “Yollarımızı açmak için can siper hane çalışan emekçi ekiplerimize minnettarız” ifadelerini kullandı.
Kaynak: BÜLTEN