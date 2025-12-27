2000–2008 yılları arasında sigorta girişi bulunanlar açısından yeni yaş ve prim koşullarının netleştiği belirtiliyor. EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından ortaya çıkan yaş farkı sorununu azaltmayı hedefleyen düzenlemede, 25 Aralık 2025 itibarıyla kritik aşamaya geçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynaklarına göre, 8 Eylül 1999 sonrası–30 Nisan 2008 öncesi sigorta girişi olanları kapsayan kademeli emeklilik modeli, Torba Yasa teklifine ekleniyor.

Taslak çalışmaya göre sistem, EYT’de olduğu gibi yaş şartını tamamen kaldırmıyor; ancak mevcut 58–60 yaş sınırından daha erken emeklilik imkânı sunuyor. Prim gün şartlarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, kısmi emeklilik için 4.500 gün, tam emeklilik için 7.000 gün kriterlerinin korunması bekleniyor. Yaş şartı ise sigorta başlangıç tarihine göre kademeli olarak belirlenecek; buna göre kadınlar için 43–50, erkekler için 45–52 yaş aralığında bir geçiş planlanıyor.

Düzenlemenin hayata geçmesiyle, mevcut sistemde bir günlük fark nedeniyle yıllarca daha geç emekli olmak zorunda kalan çalışanların yaşadığı adaletsizliğin giderilmesi amaçlanıyor. Özellikle 2000–2001 girişli, prim gününü tamamlamasına rağmen yaşı bekleyen yüz binlerce kişinin, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilik başvurusu yapabilmesinin önü açılacak.