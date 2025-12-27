Prof. Dr. Mustafa Nazım Karalezli, sinir kesilerinde her vakanın tedavi edilebilir olmadığını ancak çoğu hastada doğru zamanda müdahale ile olumlu sonuçlar alınabildiğini söyledi. Bazı ateşli silah yaralanmalarına bağlı gelişen hasarlar ile omurgada sinirlerin kökünden koparak ayrıldığı durumların istisna olduğunu vurgulayan Karalezli, bu tür ağır yaralanmalar dışında zamanında yapılan tedavilerin başarı şansına sahip olduğunu ifade etti.

Karalezli, "Kol ve bacaktaki sinirler üçe ayrılır. Duyu sinirleri yani sadece duyu işlevi gören sinirler, motor sinirler yani kasları çalıştırmak için onlara uyarı gönderen sinirler ve miks yani her ikisini de içinde bulunduran sinirler. Duyu sinirleri kesilince sadece duyu kaybı olur. Fakat kasa giden sinirler kesilince kesilen sinir hangi kasa gidiyor ise o kas çalışamaz. Örneğin; kol kemiği kırılınca en çok zedelenen radial sinirin çalışmaması halinde kişi el bileğini ve parmaklarını bükebilir, yumruk yapabilir ama el bileğini ve parmakları yukarı kaldıramaz" diye kaydetti.

Karalezli, vücut kaslarının uyarı almadığı zaman erimeye başladığını belirterek, "Zamanla kas doku yerini yağ dokusuna bırakır. Bu değişim kişisel farklılıklar gösterse de ortalama 1 yıldır. Bu yüzden duyu sinirlerini çok uzun zaman geçse de tamir edebiliyoruz en azından şans verebiliyoruz ama kasa giden motor sinirler 1 seneden sonra tamir edilse bile kas dokusu yağ dokuya döndüğü için tedaviye cevap vermeyebiliyor. Bu süre dediğim gibi kişisel farklılıklar gösterebilir." ifadelerini kullandı.

Tanıda kan testlerinin sınırlı olduğunu belirten Karalezli, uzman muayenesine dikkat çekti:

"Genel olarak spesifik bir kan testi yoktur. EMG ve ultrason en çok kullanılan tanı yöntemleridir. MR da faydalı olabilir. En önemli tanı aracı ise iyi yapılmış muayenedir. Çocuklarda doğum sırasında boyundan kola giden sinirlerin yaralanmasına ayrı bir yer açmak gerekir. Brakial pleksus dediğimiz bu sinir ağı, doğum sırasında çekmeye bağlı gerilebilir veya kopabilirler. İyi yanı %90 ihtimalle iyileşirler ama mutlaka uzman muayenesi ve takibi şarttır. Burada ebeveynleri özellikle uyarmak gerekir. Brakial pleksus lezyonu olan bir çocuğu olan annenin diğer doğumunu sezeryan ile yapması riski azaltmak adına önemlidir"

Tedavi seçeneklerine de değinen Dr.Karalezli: "Sinirlerin tedavisi uç uca dikilerek tamir, araya sinir dokudan alınan sinir parçası ile yama yapılarak tamir veya sinir transferi şeklinde tamir olarak kabaca 3 e ayrılabilir. Tabi ki bunların hepsi mikroskop veya özel gözlükler kullanılarak yapılan tedavilerdir. Daha önce de belirttiğim gibi bazı durumlarda sinir tamiri mümkün olmaz. Bu durumlarda kas transferi (nakli) yapılarak kola veya bacağa hareket getirmeye çalışırız"