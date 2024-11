Zirvede çekilen görüntüler, aynı gün içerisinde dört mevsimin birden yaşandığını gözler önüne serdi. Rüzgarın korkutucu sesi, sağanak yağmur ve ardından başlayan kar, doğaseverleri hayran bıraktı.

Bursa'da dün akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artıran lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Lodosun saatteki hızı Kestel ilçesinde 103, Yıldırım ilçesinde 84, kent merkezinde 75 kilometreye kadar çıktı. Lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine yıkılırken, binalardan kopan parçalar yollara savruldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 200'ün üzerinde ihbara müdahalede bulundu.

Bursa şehir merkezinde bunlar yaşanırken Uludağ ve zirvede lodos çok daha şiddetli hissedildi. O anlarda zirve yürüyüşünde olan Bursalı usta dağcı İsmet Şentürk 100 kilometrenin üzerinde esen rüzgarın korkutucu sesini ve rüzgarla birlikte hızla seyreden bulutların muhteşem görünüşünü kayda aldı. Şiddetli rüzgara rağmen Uludağ'ın karla kaplı muhteşem zirvesini gün batımı manzarasını drone ile çekmeyi başaran Şentürk, o muhteşem anları paylaştı.

Zirvede çekilen görüntüler, aynı günde dört mevsim yaşayan Uludağ'ı ve muhteşem manzarayı gözler önüne serdi. Rüzgarın şiddetli esintisi ve karla karışık yağmur, doğanın her an değişen yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Bu eşsiz doğa olayı, Uludağ'ın her mevsimde ayrı bir güzellik sunduğunu bir kez daha kanıtladı. Uludağ'da bir gün içinde dört farklı mevsimi yaşamak, doğanın sunduğu bu benzersiz deneyimi her seferinde yeniden keşfetmek isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. Her mevsimin güzelliğini tek bir gün içinde deneyimlemek isteyenler için Uludağ, vazgeçilmez bir destinasyon olmaya devam ediyor.

