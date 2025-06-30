Şavşat'ın köylerinde yapılan ve toplumsal dayanışmayı artıran Pancarcı etkinlikleri, genç kuşaklara kültürel aidiyeti kazandırmak, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla İnegöl Şavşatlılar Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenmeye başlandı. Festival aynı zamanda çeşitli gösterilerle renkli anlara sahne oldu. Tarihi İnegöl Mehteri marşları ile alandakileri coşturdu. Hacivat-Karagöz gösterileri, sihirbazlık izletişi çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Anka Kültür Sanat Folklor ekibinin halk oyunları gösterisi, Bursa Tulumcular Topluluğu müzik resitali, yöresel sanatçılar Erol Alkan, Zafer Tekgümüş, Filiz Yıldırım ve Grup İMECE konserleri ile kulakların pası silindi. Yöresel sanatçıların ezgilerine Şavşatlılar da halk oyunlarıyla eşlik etti. Televizyoncu Nurbay USTA ve Mehmet SÜNER 'in sunduğu program ÇAY TV ve birçok sosyal medya platformlarında canlı yayınlandı.

ŞAVŞAT’IN YAYLALARINDAN İNEGÖL’ÜN BEREKETLİ TOPRAKLARINA UZANAN GÖNÜL KÖPRÜSÜ

Programda konuşma yapan İnegöl Şavşatlılar Derneği Başkanı Fatih Sultan Mehmet Zengin şu ifadeleri kullandı;

“Bugün burada yalnızca bir şenlik yapmıyoruz. Bugün burada, Şavşat’ın yemyeşil yaylalarından, İnegöl’ün bereketli topraklarına uzanan gönül köprüsünü bir kez daha kuruyoruz. Bugün; kültürümüzü yaşatmak, geçmişimizi geleceğe taşımak, çocuklarımızın yüzünde umut olmak için bir aradayız. Şavşatlı olmak, yalnızca bir coğrafyanın değil, bir kültürün, bir yüreğin mensubu olmaktır. Şavşat, doğanın eşsiz armağanı, yaylaların nazlı çiçeği, dostluğun, dayanışmanın diyarıdır. Ama aynı zamanda, İnegöl, bizler için ekmeğimizi bölüştüğümüz, çocuklarımızı büyüttüğümüz, karınlarımızı doyurduğumuz, kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz ikinci yuvamızdır. İnegöl ile Şavşat, iki ayrı şehir gibi görünse de, bizlerin gönlünde tek bir yurt olmuştur. Bugün burada bir kez daha gördük ki, birlikten kuvvet doğar. Dernek Yönetim Kadromuz, Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, büyük bir özveriyle bu etkinliğin her anını titizlikle hazırladı. Sahneye çıkacak olan yöresel sanatçılarımız, mehter takımımız, halk oyunları ekibimiz... Her biri kültürümüzün aynası, kalbimizin sesi.”

BİŞİ SATIŞINDAN ELDE ETTİĞİMİZ GELİRİ İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERİMİZE DAĞITACAĞIZ

“Ve elbette, Şavşat'ın simgelerinden olan “Bişi”... Sadece bir tat değil, bu toprakların, bu insanların alın teriyle yoğrulmuş hikâyesidir. Bu yıl, bişi satışından elde edilecek geliri, ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitimine katkı olarak kullanacağız kuruluşumuzdan bu yana olduğu gibi geleceğimizin mimarları gençlerimize her alanda yatırım yapmaya devam ediyoruz. Dernek binamızı özellikle gençlerin sanatsal ve folklorik kültürlerini geliştirmeleri adına dizayn ve organize ettik. Çünkü biz biliyoruz ki; geleceğe atılan en büyük yatırım, gençlerimize yapılan yatırımdır.”

BİR ARAYA GELMEK BAŞLANGIÇ BİR ARADA KALMAK İLERLEMEDİR

“Bu şenliğin amacı sadece eğlenmek değil; aynı zamanda kültürümüzü yaşatmak, değerlerimize sahip çıkmak ve çocuklarımıza güçlü bir kimlik bırakmaktır. "Bir araya gelmek bir başlangıçtır; bir arada kalmak ilerlemedir; bir arada çalışmak başarıdır." Der bir filozof. Birlikte güldük, birlikte emek verdik ve bugün burada birlikte başardık. Sözlerime son verirken, bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm gönüllülerimize, destek veren Keles Belediyemize, katılım gösteren tüm hemşehrilerimize ve gönülden bizlerle olan herkese teşekkür ediyor ve yarınlarımızda hep birlikte olmayı diliyorum.”

Kocayayla'da gerçekleştirilen festivale; İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Keles Kaymakamı Muhammed Ali Yolal, Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Burhan Serbest, Bursa Artvin Kafkas Dernekler Federasyonu (ARTKAF) Başkanı Özgür Gümüş, Ak Parti İl Başkan yardımcısı Ali Çağrı Demirel, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Salih Berber, Türkiye Muhtarlar Birliği Federasyon Başkanı Bekir Kahyaoğlu, MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, İnegöl Belediye Meclis Üyeleri Murat AYDIN ve Fatih Mucahid BERBER, İnegöl Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, İnegöl Balgöç Derneği Başkanı H.Ertan Başdere, İnegöl Posoflular Derneği Başkanı Ayhan Çamlıdağ, İnegöl Manav Türkmen Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdoğan Kızmaz, İnegöl Alevi Kültür Dernek Başkanı İsmail Yıldırım, Bursa Şavşatlılar Derneği Başkanı Olgun Altun, Ardahanlılar Derneği Başkanı Nurbay Karadağ, Bursa Yusufeliler Derneği Başkanı Ahmet Kavas, Borçkalılar Kültür ve Yard. Derneği Başkanı Muhammed Ali Özaydın, Mudanya Artvinliler Derneği Başkanı Atıf Üstündağ, İstanbul Pınarlı Köyü Derneği Başkanı Hasan Aydın, Yunusemre Mahalle Muhtarı Cemal Tekin, Esentepe Mahalle Muhtarı Nahit Levent, Kemalpaşa Mahalle Muhtarı Erdem Kaya, Huzur Mahalle Muhtarı Veysi Sabrioğlu, STK yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.