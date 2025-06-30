Serbest bölgelerdeki vergi istisnasının kapsamı bir yıl aradan sonra yeniden genişletiliyor. Temmuz 2024’te yapılan yasa değişikliğiyle, serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflere sağlanan kazanç istisnası yalnızca ihracat gelirleriyle sınırlandırılmış, yurt içine, bölge içine ve diğer serbest bölgelere yapılan satışlardan elde edilen kazançlara yönelik istisna kaldırılmıştı. Ancak Meclis'e sunulan ekonomi paketi kapsamında, önümüzdeki günlerde yasalaşması beklenen yeni düzenlemeyle birlikte, vergi istisnası kapsamı yeniden genişletiliyor; böylece sadece yurt dışı satışlar değil, aynı serbest bölge içindeki ya da diğer serbest bölgelere yapılan satışlardan elde edilen kazançlar da istisnaya dahil ediliyor.

Yat için mobilya üreten de vergi desteğinden yararlanacak

Yasa teklifinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda düzenlemeye ilişkin bilgi veren Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürü Emel Emirlioğlu, yapılan değişiklikle özellikle serbest bölgelerdeki kümelenme faaliyetlerinin destekleneceğini vurguladı. Emirlioğlu, Örneğin, bizim Antalya serbest bölgemiz var, çok güzel yatların üretildiği ve ihraç edildiği bir bölgemiz. Burada yat üretimine girdi tedarik eden örneğin, mobilyasını üreten, iç teçhizatını üreten pek çok küçük KOBİ niteliğinde üretici firmamız var. Bu firmalarımız gelir ve kurumlar vergisinden yararlanamıyor. Aslında o yatların tamamı ihraç ediliyor. Dolayısıyla biz bu şekilde oradaki KOBİ’lerimizi de desteklemiş olacağız “ dedi

Emel Emirlioğlu, halihazırda Türkiye'de 19 serbest bölge bulunduğunu, bunlarda 515’i yabancı sermayeli olmak üzere toplam 2.018 firmanın faaliyet gösterdiğini ve yaklaşık 93 bin kişiye istihdam sağlandığını ifade etti. 2024 yılı itibarıyla serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracatın 12 milyar dolara ulaştığını belirten Emirlioğlu, “Serbest bölgelerde üretim, alım satım, montaj, demontaj, bakım, onarım gibi pek çok faaliyet yapılabiliyor. Mevcut düzenlemeyle sadece üretim faaliyetinde bulunan ve yurt dışına satış yapan firmalar gelir ve kurumlar vergisi istisnasından yararlanabiliyorlar, yeni yapılacak düzenlemeyle serbest bölgeler içinde üretim yapan ve serbest bölgede üretim yapıp yurt dışına ihracat yapmak isteyen üreticilere girdi sağlayan firmalar da gelir ve kurumlar vergisinden istisna olabilecek. Biz bu yapılan düzenlemeyle özellikle serbest bölgelerdeki kümelenme faaliyetini desteklemiş olacağız” ifadelerini kullandı.