

Bursa'da mobilya, tekstil ve mühendislik sektörlerinde faaliyet gösteren birçok şirket, konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme kesin ve geçici mühlet kararları verdi.

ADEKS TEKSTİL'E 1 YILLIK KESİN MÜHLET

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato başvurusunda bulunan ADEKS Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve şirket sahibi Ahmet Bülent Dalkılıç hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Karar, 18 Haziran itibarıyla geçerli olacak.



KOZMOS TEKSTİL VE GERİ DÖNÜŞÜM ŞİRKETİ DE KESİN MÜHLETTE

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Enver Uğur Tutluoğlu, Sefer Özdemir, Selim Özdemir ve Kozmos Tekstil ve Geri Dönüşüm Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 25 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllık kesin konkordato mühleti kararı verdi.



MOBİLYA SEKTÖRÜ DE ETKİLENDİ

Ümit Çelek tarafından yönetilen Aknur Yatak Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Astin Yatak Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., 26 Haziran 2025 tarihli tensip kararıyla birlikte 3 aylık geçici konkordato mühletine girdi. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato kapsamında borçluların taşınır ve taşınmaz mallarının üçüncü kişilere devrini ikinci bir karara kadar yasakladı.



EMEGSAN'A DA 3 AYLIK GEÇİCİ KONKORDATO

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ebubekir Akyüz'ün sahibi olduğu EMEGSAN Mühendislik Elektrik Elektronik Makina İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi hakkında 19 Haziran 2025 tarihli tensip kararıyla 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi. Mahkeme kararıyla, borçlu şirketin taşınır ve taşınmaz mallarının üçüncü kişilere devri yasaklandı.