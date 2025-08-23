Çalı Mahallesi ile Yaylacık Mahallesi arasında sefer yapan B32A numaralı otobüs hattının güzergahının değiştirilmesi talebi UKOME’ye iletilmişti. Yapılan değerlendirme sonucunda UKOME, güzergah değişikliğine onay verdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabınadn açıklama yapan Çalı Mahallesi Muhtarı Kağan Doğan, "Çalı Mahallesi Mehmetçik Cadde ( Abdurrahim Değer Camii) yanından başlayıp 65. Sokak, Zafer Caddesi, 97. Sokak, Şehit Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Caddesi, Çalı Meydanı, Ortaokul ve Küçük Sanayi son durak olacak şekilde B32A hattının güzergah değişikliği bugün yapılan UKOME toplantısında onaylanmıştır. B32A hattı Gümüşlük bölgesinin üstündeki yerleşim yerlerine ve ortaokul ve meslek lisesinin bulunduğu bölgeye ulaşımı sağlayacaktır. Mahallemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

BURULAŞ'ın konuyla ilgili resmi duyuru yapması bekleniyor.