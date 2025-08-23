Dünyaya açılan beş kapıdan biri olan işitme duyusunun yaşam kalitesinin korunması için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çeken Nöro-M Uzmanı Mehmet Emin Ağaç, "İşitme yetimizin zayıflaması, yalnızca iletişim becerilerimizi değil, genel sağlığımızı ve sosyal yaşamımızı da derinden etkileyebilir. İşitme kaybı, ihmal edildiği takdirde sosyal, psikolojik ve fizyolojik açıdan yaşamı bir kaosa sürükleyebilir. İşitme kaybı, bireyin çevresiyle olan etkileşimini kısıtlayarak sosyal izolasyona yol açabilir. Bir akşam yemeği masasında herkes neşeyle konuşurken, bir kişinin söylenenleri anlayamadığı için kenarda oturup sessiz kaldığını düşünün. Bu tür durumlar, zamanla kişinin sosyal bağlarını zayıflatabilir. Örneğin çekingenlik ve özgüven kaybı, davranışsal bozukluklar ve sosyal aktivitelerden uzaklaşmalar yaşanabilir" diye konuştu.

İşitme kayıpları psikolojik, fizyolojik ve sosyal sorunlara neden oluyor

İşitme kaybının sosyal hayattan kopmalara neden olabildiğinin altını çizen Nöro-M Uzmanı Mehmet Emin Ağaç, "İşitme kaybı yalnızca sosyal yaşamı değil, bireyin iç dünyasını da derinden etkiler. Zihinsel ve duygusal dengeleri sarsarak ciddi psikolojik sorunlara ve içsel fırtınalara yol açabilir. Kaygı, endişe, düşük özgüven, depresyon ve anksiyete gibi olumsuzluklar yaşanabilir. İşitme kaybı, sadece zihinsel ve sosyal etkilerle sınırlı kalmaz; ihmal edildiğinde ciddi fizyolojik sorunlara da yol açabilir. Vücudun sessiz çığlığı olan işitme kayıpları beyin fonksiyonlarında gerileme, denge problemleri ve düşme riski, kronik yorgunluk, kalp ve damar sağlığı bozukluklarına yol açabilir" şeklinde uyarılarda bulundu.

"Si-Ser’le hayata dahil ol"

"İşitme kaybı, sinsice ilerleyen bir sağlık sorunudur ve ihmal edilmesi durumunda daha büyük problemlere yol açabilir" diyen Nöro-M Uzmanı Mehmet Emin Ağaç, şu uyarıları yaptı: "İşitme kaybını erken teşhis etmek, hem bireysel sağlığı korumak hem de yaşam kalitesini artırmak için hayati öneme sahiptir. Si-Ser İşitme Merkezleri’mizde, işitme testleri ve danışmanlık hizmetlerini ücretsiz olarak sunarak bireylerin bu süreçte desteklenmesine katkı sağlıyoruz. Düzenli olarak yaptıracağınız işitme testleri sayesinde bu sorunu erken dönemde fark edebilir, hem işitme sağlığınızı hem de genel sağlığınızı kontrol altına alabilirsiniz. İşitme kaybı, yalnızca bir iletişim sorunu değil; bireyin psikolojik, sosyal ve fizyolojik sağlığını etkileyen çok yönlü bir problemdir. İşitme kaybına karşı farkındalık geliştirmek, düzenli kontroller yaptırmak ve erken müdahalede bulunmak, yaşam kalitesini korumak adına kritik öneme sahiptir. Unutmayın, işitme sağlığınıza göstereceğiniz özen, genel sağlığınızı ve mutluluğunuzu olumlu yönde etkiler."