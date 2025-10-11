BUSKİ, 11 Ekim Cumartesi günü için su kesintisi uygulanacak mahalleleri duyurdu.

Saat 17.00’den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Gürsu ilçelerinde toplam 97 mahallede su verilmeyecek.

Kesintinin 12 saat sürmesi planlanıyor ve sular, 12 Ekim Pazar sabahı saat 05.00’te yeniden akmaya başlayacak.

Osmangazi

Ahmetpaşa, Akpınar, Aktarhüssam, Alacamescit, Altınova (bir kısmı), Bağlarbaşı, Bahar, Başaran, Çiftehavuzlar, Çirişhane, Demirtaş Barbaros, Demirtaş Cumhuriyet, Demirtaş Dumlupınar, Demirtaş Sakarya, Demirtaşpaşa, Dereçavuşköy, Doğanbey, Ebu İlyas, Elmasbahçeler, Fatih, Gülbahçe, Güneştepe, Hacı İlyas, Hamitler (bir kısmı), Hocahasan, İntizam, Kayhan, Kemerçeşme (bir kısmı), Kırcaali, Kiremithane, Koğukçınar, Küçükbalıklı (bir kısmı), Küplüpınar, Namıkkemal, Orhanbey, Reyhan, Sakarya, Santralgaraj, Selamet, Şehreküstü, Tahtakale (alt kısmı), Tayakadın, Tuna, Tuzpazarı, Ulu, Yenikent, Yeşilova ve Yunuseli...

Nilüfer

30 Ağustos Zafer, Akçalar, Balkan, Çamlıca, Gümüştepe, Hasanağa, Hasanağa Toki, HOSAB, İrfaniye Emekli Tokileri, Kayapa, Kayapa OSB, Kayapa Toki, Kızılcıklı, Kızılcıklı Toki, Konak ve Odunluk...

Yıldırım

152 Evler, Anadolu, Baruthane (alt kısmı), Beyazıt, Davutdede, Duaçınarı, Eğitim (alt kısmı), Ertuğrulgazi (alt kısmı), Güllük, Kazımkarabekir, Mehmetakif (üst kısmı), Millet, Mimar Sinan, Ortabağlar, Selçukbey, Siteler, Şükraniye, Vatan, Yıldırım (alt kısmı) ve Yunusemre...

Gürsu

İstiklal, Kurtuluş ve Zafer...