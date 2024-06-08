Bursa’da zincirli döner salıncak kazasının sorumluları hakim karşısına çıktı. 10 dan fazla kişinin hafif şekilde yaralandığı kazanın ardından makinist ile işletmenin genel müdürü hakkında "Taksirle yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Salıncağın makinisti hakim karşısında yaptığı savunmada "Salıncağı çalıştırdığımda rüzgar yoktu, birden esmeye başladı. Salıncağın koltukları ağaç dallarına temas edince butona basıp durdurdum" dedi.

Olay, 2023 Nisan’da Reşat Oyal Kültürparkı’ndaki lunaparkta meydana geldi. Zincirli döner salıncak çalıştığı sırada lodos şiddetini arttırınca hızla dönen sandalyelerden bir kaçı çevredeki ağaçlardan birinin dallarına temas eti. Bunun üzerine makinist Koray K.(40) stop düğmesine basıp salıncağı durdurmak istedi. Birden kademesi en alt seviyeye düşen salıncağın zincirle sallanan oturakları birbirine çarpmaya başlayınca ortalık savaş alanına döndü. Hafif yaralanan 10 dan fazla kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşılan olay sonrası polis, işletmenin genel müdürü Salih T. (64) ve salıncağın makinistliğini yapan Koray K.’yi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık soruşturması sonrası haklarında, 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ’Taksirle yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istenen sanıkların yargılanmasına başlandı.

Duruşmada savunmasını yapan Salih T., kaza anında lunaparkta olmadığını söyleyerek, "Bu salıncağın bakımları Türkiye Makine Mühendisleri Odası tarafından sürekli ve düzenli olarak yapılmaktaydı. O gün salıncakları Koray K. çalıştırıyordu. Kaza ise salıncakların, çevresinde bulunan ağaçların dalına çarpması sonucu, telaşa kapılan görevli arkadaşımın, salıncağı aniden durdurması sonucu zincirlerinin birbirine dolanmasıyla meydana geldi" diye konuştu.

Tutuksuz sanık Koray K. ise savunmasında, "Salıncakları çalıştırdığım dakikada olumsuz hava koşulu yoktu. Ne zaman ki salıncakların hızı artmaya başladı, o sırada rüzgar çıktı. Salıncaklar çevrede bulunan ağaçların dalına çarpınca tehlike oluşturdu. Ben de durdurmak için acil butonuna bastım. Daha sonra yaralılara ilk müdahaleyi kendim yaptım. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Kaza sırasında rüzgar yoktu

Duruşmaya müşteki olarak katılan C.K., "O salıncakta ben ve eşim de vardı. Sanık Koray K.’nin söylediği gibi salıncaklar havadayken rüzgar esmedi. Ayrıca, emniyet kemerimizi de o bağlamadı. Bu görevi başka bir kişi yaptı. Bir ara salıncaklar ağaçların dalına çarptı. Zincirler birbirine dolanınca panik yaşandı. Söylendiği acil müdahalede de bulunulmadı. Sanıklardan şikayetçiyim" diye konuştu.

Duruşmaya, mağdurların avukatı olarak katılan Cem Atlı ise "Kazanın olduğu sırada, makineyi kullanan görevlinin özen ve dikkat göstermediğini düşünüyoruz. Salıncaklar, 3-4 tur döndükten sora ağaçların dallarına çarptıktan sora durmuştur. Bu olayda, her iki sanığın da kusurlu olduğunu düşünüyoruz. Can kaybının olmaması büyük şans" dedi. Mahkeme hakimi, eksik evrakın giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.