Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç, unutulmaz şarkılarını 24 Haziran’da Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde seslendirecek.

Gerek sanatçılara verdiği, gerek bu zamana kadar çıkardığı albümlerdeki şarkılarıyla senelerdir "Beste fabrikatörü" diye anılan Serdar Ortaç, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Serdar Ortaç, etkileyici sahne performansı ve dinleyenlerin sevinçlerine, üzüntülerine ve duygularına tercüman olan şarkılarıyla 24 Haziran’da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık hava Sahnesi’nde sahne alacak. Ortaç, yılların sahne deneyimi ve hafızalara kazınan şarkıları ile Harbiye’yi ayağa kaldıracak. Dans performansları ve orkestra eşliğinde dinleyenlere eğlenceli gece yaşatacak konserin biletleri Biletinal’da satışa sunuldu.