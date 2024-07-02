Bursa'da belediyeler tarafından organize edilen Türkiye-Avusturya maçı gösterimleri, Kayseri'de başlayan ve tüm ülkeye yayılan olaylar nedeniyle iptal edildi. Bu akşam saat 22:00'de oynanacak olan Türkiye-Avusturya futbol karşılaşması, Bursa'nın çeşitli noktalarından canlı olarak yayınlanacaktı. Ancak son dakika bilgisine göre, planlanan maç gösterimleri iptal edildi.

Belediyelerden yapılan açıklamalarda, Türkiye'de son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle bu akşamki Türkiye-Avusturya maçı gösteriminin iptal edildiği bildirildi.