20 Haziran’da başlayan turnuvada toplam 27 takım, 5 farklı grupta mücadele etti. Grup maçları sonunda gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan 15 takım ile gruplar arasında en iyi dördüncü takım olan Yukarıballık, adını Son 16 Turu’na yazdırdı.

SON 16'YA KALAN TAKIMLAR:

A Grubu: Esenköy, Adibinli, Hamamlı

B Grubu: Hayriye, Tahtaköprü, Kurşunlu

C Grubu: Süpürtü, Hasanpaşa, Çavuşköy

D Grubu: Dömez, Cerrah, Konurlar

E Grubu: Alibeyköy, Sungurpaşa, İhsaniye

En İyi 4.: Yukarıballık

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ:

1. ESENKÖY vs KURŞUNLU

2. ADİBİNLİ vs TAHTAKÖPRÜ

3. HAMAMLI vs HAYRİYE

4. SÜPÜRTÜ vs KONURLAR

5. HASANPAŞA vs CERRAH

6. ÇAVUŞKÖY vs DÖMEZ

7. ALİBEYKÖY vs YUKARIBALLIK

8. SUNGURPAŞA vs İHSANİYE

Eleme usulü oynanacak karşılaşmalarda normal sürenin beraberlikle tamamlanması halinde uzatma bölümü oynanmayacak. Çeyrek finale yükselecek takım doğrudan penaltı atışları sonucunda belirlenecek.

Turnuvanın çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi ise Son 16 Turu maçlarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek.