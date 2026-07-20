AHBAP Derneği için toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına usulsüz biçimde aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 10 kişi İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık, Uğur’un “Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından tutuklanmasını talep etti.

"HALUK LEVENT'LE PROGRAMDA TANIŞTIM"

Savcılık ifadesi ortaya çıkan Oğuzhan Uğur, AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ile ilk kez 2018 yılında tanıştığını, asıl temaslarının ise 6 Şubat depremlerinin ardından yoğunlaştığını anlattı.

Depremin ilk günlerinde Haluk Levent'in yönlendirmesiyle ambulans uçakla Adana'ya gittiklerini, ardından Hatay'da yardım faaliyetlerini yerinde takip ettiklerini söyledi.

Burak Doğan'ın haberine göre Uğur'un ifadesi şöyle:

"Ben Haluk Levent’i 2018 yılında Onedio’da yapmış olduğum “PİNÇ” isimli program vasıtasıyla tanıdım. Kendisi o dönemde de oldukça ünlü ve etkili bir kişiydi. Sosyal medyada yüksek bir etkiye sahipti. Yine AHBAP Derneği ile ilgili faaliyetleriyle de ön plana çıkmaktaydı. Programdan sonra belirli bir süre kendisiyle görüşmedim.

DEPREMDE YAKINLAŞMIŞLAR

2021 yılında sosyal medya yasasıyla ilgili olarak bir program düzenliyordum. Programa kendisini de davet ettim ve ikinci görüşmemiz bu şekilde gerçekleşti. Program, Haluk Levent’in de katılımıyla yayımlandı. Bundan sonraki görüşmemiz, 2023 yılındaki 6 Şubat depreminden sonra gerçekleşti. İlk olarak 6 Şubat gecesi kendisiyle telefonda konuştuk.Kendisi, muhtemelen sosyal medyada aktif olduğumuzu gördü ve yardım faaliyetlerinin İstanbul’dan yürütülemeyeceğini, sıfır noktasına gidilerek durumun doğrudan Hatay’dan görülmesi gerektiğini bana söyledi. Gitme imkânımızın olmadığını kendisine söyledim.

HALUK LEVENT UÇAK AYARLAMIŞ

Devamında kendisi beni aradı ve ambulans uçakla Adana’ya gitmemizi sağladı. Adana’ya gittikten sonra Hatay’a geçtik ve Haluk Levent ile görüştük. Hatay’da çeşitli yardım faaliyetleri yürütülüyordu. AFAD ve AHBAP gönüllüleriyle röportajlar yaptık ancak internet bağlantısı olmadığı için çekmiş olduğumuz görüntüleri servis edemedik. Orada bir faydamız olmayacağını düşünerek İstanbul’a döndük.

"YURT DIŞINDAN GELEN PARALARI AFAD'A YÖNLENDİRDİK"

İstanbul’a döndüğümüzde, Babala TV stüdyolarında deprem yardımları ve benzeri konularda yayınlar yapmaya devam ettik. Paylaştığımız görüntülerin altına hem AHBAP’ın hem de AFAD’ın IBAN bilgilerini içeren hesap bilgilerini yayımladık. Yardım yapmak isteyen kişiler bizleri arayarak ilgili IBAN bilgilerini teyit ediyordu. Arayan kişilerden bazıları yalnızca AHBAP’a yardım yapmak istiyor ve bizden özellikle AHBAP’ın IBAN numaralarını talep ediyordu.

Yurt dışından arayan ve yardım yapmak isteyen kişileri ise özellikle AFAD’a yönlendiriyorduk. Zira gönderilecek paraların yasa dışı vb. olabileceği ihtimalini gözetiyorduk. Bu hususu dikkate alarak bu kişileri doğrudan AFAD’a yardım yapmaya teşvik ettik.

O döneme ilişkin, yalnızca AHBAP’a yönelik yardım teşvikinde bulunduğumuz belirtilmekteyse de bu hususlar doğru değildir. Biz ilgili kurumların IBAN numaralarını paylaştık.

Kendi şirketlerimiz veya şahsi hesaplarımız üzerinden herhangi bir bağış toplamadık. Bunun yasal olmadığını biliyorduk"