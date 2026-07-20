Yeni sezon öncesinde U-19 takımının çalışmalarına başladığını belirten Çağlar Temel, Kafkasspor’un en önemli hedeflerinden birinin altyapıdan yetişen futbolcuların A Takıma kazandırılması olduğunu söyledi.

Temel, altyapıda planlı ve istikrarlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Kafkasspor olarak bugüne kadar altyapımızdan birçok oyuncuyu A Takımımıza kazandırdık. Hedefimiz, bu sayıyı her geçen yıl artırarak A Takımımıza daha fazla oyuncu kazandırmaktır. U-19 kategorisi de bu geçiş sürecinin en önemli basamağını oluşturuyor. Genç futbolcularımızın gelişimini yakından takip ediyor, onları en iyi şekilde geleceğe hazırlıyoruz.” dedi.

Altyapı tesislerinde devam eden yenileme çalışmalarına da değinen Temel, “Tesislerimizde yürüttüğümüz yenileme çalışmalarında sona yaklaştık. Çok kısa süre içerisinde sporcularımız daha kaliteli şartlarda çalışmalarını sürdürecek. Bu yatırımların, gençlerimizin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Altyapının kulübün geleceği olduğuna dikkat çeken Çağlar Temel, tüm yaş kategorilerinde planlı ve disiplinli bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.