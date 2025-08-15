Türkiye’nin önde gelen tekstil firmalarından Atak Kumaş, geçtiğimiz yıl konkordato talebinde bulunmuştu. Ancak mali açıdan toparlanamayan şirket, bu yıl ikinci kez konkordato başvurusu yaptı. Başvurunun reddedilmesi üzerine mahkeme, firma hakkındaki tedbir kararını kaldırdı. 79 yıllık köklü şirket için iflas kararı resmen verildi.

İFLAS İLAN EDİLDİ

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen karar ilan edildi. Resmi ilanda şu ifadeler yer aldı:

"Atak Kumaş Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 09/07/2025 tarih ve 2025/215 esas sayılı kararı ile iflasına, iflasın aynı tarih ve saat 14:50'da açılmasına karar verilmiştir."

ALACAKLILARIN DURUMU

Atak Kumaş’ın iflasının ardından çok sayıda tedarikçi ve finans kuruluşunun mağdur olabileceği öngörülüyor. İflas dairesi, şirketin mal varlıklarını tasfiye etmeye hazırlanırken, ödemelerin alacaklılar sıralamasına göre gerçekleştirileceği belirtildi.